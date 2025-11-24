Помощник Орбана обвинил Politico в фальсификации результатов опроса
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан обвинил Politico в фальсификации результатов опроса, касающегося парламентских выборов 2026 г.
Орбан заявил, что менее чем через 24 часа после публикации его анализа, ссылающегося на опрос Politico, который показал преимущество правящего альянса «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» (ХДНП) над Петером Мадьяром и его партией «Тиса», издание изменило свои цифры и удалило эту часть.
Согласно первоначальным данным опроса за январь, альянс «Фидес-ХДНП» имел 44% поддержки, а партия «Тиса» Петера Мадьяра – 43%. Исправленные данные показали 39% для «Фидес-ХДНП» и 46% для партии «Тиса».
Парламентские выборы в Венгрии состоятся в апреле 2026 г. Премьер-министр Виктор Орбан и его партия Фидес («Венгерский гражданский союз») находятся у власти уже 15 лет, с 2010 г.
В 2011 г. правительство Орбана провело через парламент избирательный закон, сокративший число депутатов с 386 до 199 человек. В результате в 2014 и 2018 гг. правящий альянс во главе с Фидес сумел сохранить конституционное большинство. По итогам парламентских выборов, прошедших 3 апреля 2022 г., он вновь одержал победу, получив 135 мест в государственном собрании. Тогда Орбан был в пятый раз избран премьер-министром страны.