Помощник Орбана обвинил Politico в фальсификации результатов опроса

В 2011 г. правительство Орбана провело через парламент избирательный закон, сокративший число депутатов с 386 до 199 человек. В результате в 2014 и 2018 гг. правящий альянс во главе с Фидес сумел сохранить конституционное большинство. По итогам парламентских выборов, прошедших 3 апреля 2022 г., он вновь одержал победу, получив 135 мест в государственном собрании. Тогда Орбан был в пятый раз избран премьер-министром страны.