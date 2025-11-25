Силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами России за ночь
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября, говорится в сообщении Минобороны РФ.
116 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 76 сбитых БПЛА пришлись на территорию Краснодарского края. В Крыму было ликвидировано 23 беспилотника, в Ростовской области – 16. Семь воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, по четыре – в Курском регионе и над Азовским морем. Два БПЛА были нейтрализованы в Белгородской области и один – в Липецкой.
При атаке на Ростовскую область погибли трое мирных жителей, есть раненые, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что шесть человек получили ранения, повреждены по меньшей мере 20 домов в пяти муниципалитетах.
Вечером 24 ноября и ночью 25 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи. Мера уже отменена.