Силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами России за ночь

116 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 76 сбитых БПЛА пришлись на территорию Краснодарского края. В Крыму было ликвидировано 23 беспилотника, в Ростовской области – 16. Семь воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, по четыре – в Курском регионе и над Азовским морем. Два БПЛА были нейтрализованы в Белгородской области и один – в Липецкой.