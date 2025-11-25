Министр армии США встретился с представителями России в Абу-Даби
Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проводит встречу с российскими официальными лицами в Абу-Даби, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника.
«Госсекретарь Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», – цитирует CBS News американского чиновника.
CBS не располагает информацией о том, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.
23 ноября Axios сообщал, что Дрисколл, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.