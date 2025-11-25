Министр армии США встретился с представителями России в Абу-Даби

«Госсекретарь Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», – цитирует CBS News американского чиновника.