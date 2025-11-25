Власти Финляндии строят ограждение рядом с границей России

Строительство заграждения в Лапландии завершится 9 декабря. Через каждые 20 м забора установлены мачты с камерами и посты наблюдения. Ограждение представляет собой 3,5-метровую плотную сетку-рабицу. Каждые 500 м предусмотрены проходы для обслуживания и каждые 3 км проходы для животных, которые при необходимости можно закрыть.