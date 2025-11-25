Власти Финляндии строят ограждение рядом с границей России
Власти Финляндии строят ограждение в нескольких метрах от границы с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу республики.
Строительство заграждения в Лапландии завершится 9 декабря. Через каждые 20 м забора установлены мачты с камерами и посты наблюдения. Ограждение представляет собой 3,5-метровую плотную сетку-рабицу. Каждые 500 м предусмотрены проходы для обслуживания и каждые 3 км проходы для животных, которые при необходимости можно закрыть.
Yle пишет, что позволить себя оградиться полностью с восточной стороны Финляндия не может из-за стоимости. Каждые 200 км ограждения обходятся в 362 млн евро, а вся граница – примерно 1300 км. Ограждение упрощает патрулирование – его можно сосредоточить там, где нет забора.
Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Решение власти страны объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
О строительстве забора Финляндия задумалась еще в 2022 г. Тогда планировалось, что длина ограждения составит от 130 до 260 км.