ЕК начнет расследование против Финляндии за превышение дефицита бюджета

Комиссия отметила, что дефицит бюджета Финляндии достигнет 3% ВВП уже в 2025 г., а государственный долг, по последним экономическим прогнозам, превысит 90% ВВП в следующем году и возрастет до 92,3% к 2027 г. В Брюсселе подчеркнули, что увеличение оборонных расходов не может полностью объяснить наблюдаемые отклонения.