ЕК начнет расследование против Финляндии за превышение дефицита бюджета
Европейская комиссия инициировала процедуру по чрезмерному дефициту в отношении Финляндии, так как страна превысила установленные Европейским союзом (ЕС) бюджетные лимиты. Это решение запускает формальное расследование причин увеличения дефицита и долга, а также предваряет подготовку возможных требований к Хельсинки по их сокращению, пишет Ynet.
Комиссия отметила, что дефицит бюджета Финляндии достигнет 3% ВВП уже в 2025 г., а государственный долг, по последним экономическим прогнозам, превысит 90% ВВП в следующем году и возрастет до 92,3% к 2027 г. В Брюсселе подчеркнули, что увеличение оборонных расходов не может полностью объяснить наблюдаемые отклонения.
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра ранее уведомила парламент, что страна с высокой вероятностью столкнется с дисциплинарной процедурой.
После публикации отчета комиссии вопрос передается на рассмотрение Совета ЕС, который должен определить, считать ли превышение дефицита чрезмерным и требовать ли корректирующих мер. Если Финляндия не выполнит рекомендации в течение шести месяцев, ей грозят штрафы до 0,05% ВВП каждые полгода до исправления ситуации.
Летом Хельсинки надеялся избежать процедуры, ссылаясь на повышенные оборонные расходы. Но теперь Еврокомиссия считает текущий уровень дефицита недостаточно обоснованным, пишет Ynet.