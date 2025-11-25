Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина

Лопатин родился в 1962 г. в Воронежской области. В 1984 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2006 г. – Российскую правовую академию Минюста. Служил в ВС РФ с 1979 по 1999 г.