Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина

Ведомости

Геннадия Лопатина освободили от должности заместителя генпрокурора. Это следует из указа президента Владимира Путина. Этим же указом глава государства назначил Олега Логунова начальником главного управления кадров генпрокуратуры РФ.

Путин также назначил прокуроров в регионах:

  • прокурором Республики Тыва – Евгения Ботвинкина,

  • прокурором Воронежской области – Валерия Войнова,

  • Уральским транспортным прокурором – Романа Деринга,

  • прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Дмитрия Попова.

Лопатин родился в 1962 г. в Воронежской области. В 1984 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2006 г. – Российскую правовую академию Минюста. Служил в ВС РФ с 1979 по 1999 г.

Пришел в Генпрокуратуру из Минюста в 2006 г. Работал начальником управления делами, начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. Работал в должности заместителя генпрокурора с 2011 г.

«Коммерсантъ» писал, что Лопатин переходит на работу в Верховный суд. Он может возглавить судебный департамент, занимающийся обеспечением деятельности всей судебной системы. С сентября председателем Верховного суда является бывший начальник Лопатина Игорь Краснов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте