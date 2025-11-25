Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина
Геннадия Лопатина освободили от должности заместителя генпрокурора. Это следует из указа президента Владимира Путина. Этим же указом глава государства назначил Олега Логунова начальником главного управления кадров генпрокуратуры РФ.
Путин также назначил прокуроров в регионах:
прокурором Республики Тыва – Евгения Ботвинкина,
прокурором Воронежской области – Валерия Войнова,
Уральским транспортным прокурором – Романа Деринга,
прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Дмитрия Попова.
Лопатин родился в 1962 г. в Воронежской области. В 1984 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2006 г. – Российскую правовую академию Минюста. Служил в ВС РФ с 1979 по 1999 г.
Пришел в Генпрокуратуру из Минюста в 2006 г. Работал начальником управления делами, начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. Работал в должности заместителя генпрокурора с 2011 г.
«Коммерсантъ» писал, что Лопатин переходит на работу в Верховный суд. Он может возглавить судебный департамент, занимающийся обеспечением деятельности всей судебной системы. С сентября председателем Верховного суда является бывший начальник Лопатина Игорь Краснов.