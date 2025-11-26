Джоан Темплман, жена миллиардера Ричарда Брэнсона, скончалась в возрасте 80 лет
Основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей супруги Джоан Темплман. По его словам, он «сломлен горем» от потери жены и спутницы жизни, с которой они были вместе 50 лет, пишет The Guardian.
Брэнсон рассказал, что познакомился с Темплман в 1976 г. в звукозаписывающей студии в Англии. Он охарактеризовал ее как практичную шотландку, которую не впечатлили его «обычные выходки». На момент знакомства Джоан работала в антикварном магазине, и будущий миллиардер, чтобы завязать общение, стал завсегдатаем там, скупая старинные вывески.
Пара поженилась в 1989 г. и воспитала троих детей: Холли, Сэма и Сару Клэр. Их дочь Сара Клэр скончалась вскоре после рождения в 1979 г.
Брэнсон также отметил, что его жена была очень закрытым человеком, но всегда поддерживала его морально, эмоционально и духовно.