Джоан Темплман, жена миллиардера Ричарда Брэнсона, скончалась в возрасте 80 лет

Брэнсон рассказал, что познакомился с Темплман в 1976 г. в звукозаписывающей студии в Англии. Он охарактеризовал ее как практичную шотландку, которую не впечатлили его «обычные выходки». На момент знакомства Джоан работала в антикварном магазине, и будущий миллиардер, чтобы завязать общение, стал завсегдатаем там, скупая старинные вывески.