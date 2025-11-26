Силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В небе над Белгородской областью было ликвидировано 13 БПЛА, над Воронежской – 10. Еще пять воздушных целей было поражено над Черным морем, четыре – над Липецкой областью. Один беспилотник российские военные ликвидировали в Брянской области.
Поздним вечером 25 ноября и ночью 26 ноября Росавиация вводила ограничения в аэропортах Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Геленджика, Чебоксар. Ранним утром меры были отменены.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что в республике проводилась эвакуация населения в связи с атакой украинских беспилотников на Чебоксары ранним утром 26 ноября. Есть повреждения в двух жилых домах. Пострадали два человека, включая подростка.