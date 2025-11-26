Ректор МИФИ раскритиковал тенденции в ведущих университетах США

«В американской прессе можно встретить критические статьи о том, что некоторые ведущие университеты США – это, по сути, мощные инвестиционные фонды, которые управляют гигантскими капиталами своих эндаументов, а для прикрытия этой деятельности <...> делают вид, что кого-то чему-то учат», – сказал он.