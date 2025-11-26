Ректор МИФИ раскритиковал тенденции в ведущих университетах США
Вузы в США вместо того, чтобы давать студентам знания в полезных дисциплинах, учат их «всякой ахинее» и являются мощными инвестиционными фондами, а не образовательными учреждениями, заявил «Ведомостям» ректор МИФИ Владимир Шевченко.
«В американской прессе можно встретить критические статьи о том, что некоторые ведущие университеты США – это, по сути, мощные инвестиционные фонды, которые управляют гигантскими капиталами своих эндаументов, а для прикрытия этой деятельности <...> делают вид, что кого-то чему-то учат», – сказал он.
Кроме того, по словам Шевченко со ссылкой на те же статьи, американские вузы учат не полезным наукам, а «всякой ахинее», в том числе гендерным исследованиям, климатической повестке, а также другим вещам, с которыми борется президент США Дональд Трамп.
В интервью газете Шевченко анонсировал создание распределенного международного квантового университета, составными частями которого будут высшие учебные заведения в РФ, Белоруссии, Индии и Китае. По словам ректора, студенты смогут получать разные модули образования в вузах – участниках проекта. Затем им будут выдавать диплом международного университета в дополнение к основному.