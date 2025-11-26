Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан планирует посетить Москву 28 ноября

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается отправиться в Москву 28 ноября для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Euronews.

Официального подтверждения визита пока нет. Сообщается, что правительство Венгрии заявило, что «проинформирует общественность о программе премьера в установленном порядке».

Темы переговоров также заранее не раскрываются.

25 ноября также стало известно, что Путин, вероятно, примет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в случае его визита в Москву на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её