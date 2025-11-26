Орбан планирует посетить Москву 28 ноября
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается отправиться в Москву 28 ноября для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Euronews.
Официального подтверждения визита пока нет. Сообщается, что правительство Венгрии заявило, что «проинформирует общественность о программе премьера в установленном порядке».
Темы переговоров также заранее не раскрываются.
25 ноября также стало известно, что Путин, вероятно, примет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в случае его визита в Москву на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.