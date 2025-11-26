Париж не проинформировал посольство РФ о задержании участницы SOS Donbass
Французские власти не информировали посольство РФ в стране о задержании российской гражданки из гуманитарной ассоциации SOS Donbass и его причинах. Сейчас дипломаты находится в контакте с ее семьей, в том числе по оказанию судебной защиты. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что у девушки помимо российского гражданства есть и французское. По словам дипломатов, это «создает определенные ограничения в данном вопросе».
Прокуратура Парижа сообщила ТАСС, что задержанным по тому же делу по различным статьям может грозить до 15 лет лишения свободы. Основное обвинение связано с «нанесением ущерба охраняемому имуществу в интересах иностранного государства» путем размещения агитационного плаката на Триумфальной арке в центре Парижа.
Другие обвинения касаются предполагаемого сбора разведывательной информации в интересах иностранного государства. Как сообщает ТАСС, расследование началось после доклада главного управления внутренней безопасности (DGSI), представленного в январе 2025 г., в котором утверждалось о сборе обвиняемой, гражданкой РФ, разведданных и совершении действий, «могущих нанести ущерб фундаментальным интересам» республики.
Le Parisien писала, что во Франции арестовали основательницу ассоциации SOS Donbass россиянку Анну Н. и еще нескольких членов этой организации по обвинению в шпионаже в пользу России.
SOS Donbass – гуманитарная ассоциация, которая занимается сбором и отправкой помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).