Париж не проинформировал посольство РФ о задержании участницы SOS Donbass

Французские власти не информировали посольство РФ в стране о задержании российской гражданки из гуманитарной ассоциации SOS Donbass и его причинах. Сейчас дипломаты находится в контакте с ее семьей, в том числе по оказанию судебной защиты. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.