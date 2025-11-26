В Гвинее-Бисау президент Эмбало заявил о начале госпереворота
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что стал жертвой попытки государственного переворота, передает Jeune Afrique. По словам главы государства, его задержали 26 ноября прямо в его кабинете в президентском дворце в Бисау.
Вместе с Эмбало были арестованы начальник генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент утверждает, что насилия к нему не применяли, но в районе дворца и возле зданий избирательной комиссии днем раздавались выстрелы, а военные заняли позиции на ведущей к дворцу дороге.
Ситуация накалилась после президентских выборов 23 ноября. Эмбало утверждал, что одержал победу в первом туре, получив, по подсчетам его команды, 65% голосов. Но официальные результаты должны были обнародовать только 27 ноября. Лагерь Эмбало и сторонники его главного оппонента, оппозиционера Фернанду Диаша да Кошты, одновременно объявили о триумфе своих кандидатов.
Оппозиционный лидер Домингуш Симоиш Перейра сообщил, что военные пытались проникнуть в здание избирательной комиссии, чтобы заставить ее главу огласить результаты в пользу Эмбало. По его словам, реальным победителем первого тура является Диаш.