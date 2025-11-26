В Гвинее-Бисау президент Эмбало заявил о начале госпереворота

Вместе с Эмбало были арестованы начальник генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент утверждает, что насилия к нему не применяли, но в районе дворца и возле зданий избирательной комиссии днем раздавались выстрелы, а военные заняли позиции на ведущей к дворцу дороге.