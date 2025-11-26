Военные объявили о полном контроле над Гвинеей-Бисау

Ситуация накалилась после президентских выборов 23 ноября. Эмбало утверждал, что одержал победу в первом туре, получив, по подсчетам его команды, 65% голосов. Но официальные результаты должны были обнародовать только 27 ноября. Сторонники главного оппонента Эмбало, Фернанду Диаша да Кошты, также заявили о победе своего кандидата.