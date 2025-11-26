РАПК вручит премию «Выбор» на итоговой церемонии конгресса политконсультантов
В Москве 2–3 декабря пройдут IX конгресс Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) и торжественная церемония вручения XI Национальной премии РАПК «Выбор». Мероприятие состоится в Центре международной торговли, сообщил «Ведомостям» представитель РАПК.
Программу откроет президент РАПК Фирдус Алиев. В течение двух дней участникам представят деловую программу с участием представителей администрации президента, руководства парламентских партий, губернаторов, политологов и руководителей ведущих исследовательских центров.
Среди ключевых спикеров – начальник управления президента по мониторингу соцпроцессов Александр Харичев, первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, политолог Евгений Минченко, представители ЛДПР, «Справедливой России», а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Повестка конгресса включает обсуждение стратегии партий на выборах в Госдуму в 2026 г., анализ общественных настроений и новые подходы к изучению электорального поведения.
Завершится конгресс церемонией вручения Национальной премии РАПК «Выбор» – первой российской профессиональной награды в области политического консалтинга. Премия ежегодно отмечает консультантов и штабы, добившиеся значимых результатов в избирательных кампаниях и развитии политических технологий.