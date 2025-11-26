В США закрыли дело о «вмешательстве в выборы» против Трампа

Изначальные обвинения были предъявлены избранным окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис, начавшей расследование после публикации телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером. Позже сама Уиллис была отстранена от дела, а возвращение Трампа к власти в 2024 г. сделало перспективы его преследования еще более туманными.