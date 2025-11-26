В США закрыли дело о «вмешательстве в выборы» против Трампа
Прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис официально завершил резонансное дело о рэкете против президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.
Трампа обвиняли в попытке изменить итоги выборов 2020 г. путем давления на местных чиновников, включая госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
С закрытием дела Трамп освобожден от уголовных обвинений в Джорджии. Ему инкриминировали давление на местных чиновников с целью «найти» голоса для пересмотра результатов выборов. Ранее были прекращены федеральные расследования спецпрокурора Джека Смита по аналогичным обвинениям: о попытке вмешательства в подсчет голосов и о хранении секретных документов.
Скандалакис обосновал свое решение тем, что многочисленные юридические споры, связанные с вопросами иммунитета, юрисдикции и доступа к архивам, сделали бы судебный процесс практически бесконечным. Даже при благоприятном стечении обстоятельств реальный суд присяжных мог бы состояться не раньше 2029–2031 гг.
Прокурор также отметил, что отделение дела Трампа от дел 18 его сообвиняемых было бы «нелогичным, чрезмерно обременительным и затратным» для штата и округа Фултон.
Изначальные обвинения были предъявлены избранным окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис, начавшей расследование после публикации телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером. Позже сама Уиллис была отстранена от дела, а возвращение Трампа к власти в 2024 г. сделало перспективы его преследования еще более туманными.
Адвокат Трампа Стив Садоу заявил, что «политическое преследование наконец завершено» и что это дело «никогда не должно было быть возбуждено».