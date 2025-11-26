Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Белого дома
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Белого дома, в результате которой пострадали двое военнослужащих нацгвардии, сообщил The New York Post со ссылкой на департамент полиции округа Колумбия. Его личность пока не раскрывают.
Состояние одного из военнослужащих неизвестно, другому сейчас проводят сердечно-легочную реанимацию.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован. Администрация внимательно следит за ситуацией.
Стрельба прошла в нескольких кварталах от Белого дома. Полиция оцепила место преступления.