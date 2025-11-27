Аргентина выдвинула кандидатуру Гросси на пост генсекретаря ООН
Аргентина официально выдвинула кандидатуру генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) на период 2027–2031 гг. Об этом сообщается на сайте МИДа страны.
Отмечается, что Гросси «имеет выдающийся послужной список, насчитывающий более четырех десятилетий в качестве официального представителя дипломатического корпуса Аргентины». Упоминается также его руководство МАГАТЭ, «которое было признано после его избрания на второй срок в 2023 г.».
В МИДе считают, что «глубокое знание многосторонней системы» Гросси, его «проверенная работа в конфликтных ситуациях и серьезных международных кризисах в качестве беспристрастного и эффективного собеседника», а также другие достоинства «делают его выдающимся кандидатом на выполнение обязанностей генерального секретаря, <…> которого сегодня требует мир».
26 ноября в ООН официально начался процесс избрания нового генерального секретаря. Государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г.