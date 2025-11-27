Аргентина выдвинула кандидатуру Гросси на пост генсекретаря ООН

В МИДе считают, что «глубокое знание многосторонней системы» Гросси, его «проверенная работа в конфликтных ситуациях и серьезных международных кризисах в качестве беспристрастного и эффективного собеседника», а также другие достоинства «делают его выдающимся кандидатом на выполнение обязанностей генерального секретаря, <…> которого сегодня требует мир».