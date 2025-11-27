Газета
В китайской провинции 11 человек погибли из-за наезда поезда

Ведомости

В провинции Куньмин на юге Китая 11 человек погибли в результате наезда поезда, который проводил испытания сейсмического оборудования. Об этом сообщили в железнодорожном управлении провинции, передает ТАСС.

Два человека во время происшествия получили травмы. Наезд произошел на станции Лоянчжэнь, когда поезд проходил изгиб путей. В это время группа строителей находилась на путях.

Следователи занимаются уточнением деталей происшествия. Пострадавшие госпитализированы, железнодорожное сообщение восстановлено.

