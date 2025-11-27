Газета
Политика

Силы ПВО ликвидировали 118 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 118 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 23:00 мск 26 ноября до 8:30 27 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА – 52 единицы – было уничтожено в Белгородской области. Еще 26 воздушных целей российские военные нейтрализовали в небе над Курской областью, 18 – над Самарским регионом. По шесть атак они также отразили в Краснодарском крае и Брянской области, по два – над территориями Воронежской, Липецкой и Оренбургской областией.

По одному беспилотнику перехватили и ликвидировали в Волгоградской, Тульской, Ростовской областях и над акваторией Черного моря.

27 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что около 1:00 мск осколки беспилотника повредили крышу пустующего одноэтажного здания в Тамале, а взрывная волна выбила стекла в соседнем жилом многоквартирном доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

