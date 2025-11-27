Газета
Политика

Родственницу пресс-секретаря Белого дома задержали за незаконную миграцию

Ведомости

Мать племянника пресс-секретаря Белого дома Кэлолайн Левитт была арестована иммиграционной службой. Бруна Феррейра приехала в США из Бразилии еще в детстве. Ее задержание изначально не привлекло внимания, пока не выяснилась семейная связь с Белым домом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью и адвокатов задержанной.

Феррейра была задержана Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), когда выходила из дома, чтобы забрать ребенка из школы. Во время ареста она неоднократно сообщала властям, что крестной ее ее 11-летнего сын является пресс-секретарь Белого дома, а отцом – Майкл Левитт, брат Кэлолайн Левитт .

Сейчас Феррейра находится в центре содержания ICE в Луизиане, где ожидает слушания по делу о депортации.

Источники CNN подчеркивают, что отношения между Феррейрой и пресс-секретарем Белого дома давно прерваны, однако юрист задержанной Тодд Помро утверждает, что Феррейра «по-прежнему является частью жизни семьи Левитт», а Левитт остается крестной матерью ее сына.

CNN обращает внимание, что ситуация уже вызвала политические дискуссии, поскольку Левитт – одна из сторонников иммиграционной политики Дональда Трампа, активно продвигающей массовые депортации.

