Родственницу пресс-секретаря Белого дома задержали за незаконную миграцию

Мать племянника пресс-секретаря Белого дома Кэлолайн Левитт была арестована иммиграционной службой. Бруна Феррейра приехала в США из Бразилии еще в детстве. Ее задержание изначально не привлекло внимания, пока не выяснилась семейная связь с Белым домом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью и адвокатов задержанной.