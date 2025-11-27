Грушко: для России важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины
Для России важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
Он отметил, что легитимность при этом не должна подвергаться сомнению или быть уязвимой для подрыва юридического характера соглашений.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.
Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.