Путин рассказал, почему возникла проблема с въездом фур в Россию
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пробки из фур на границе Казахстана и России возникли вследствие борьбы с черным импортом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
«Черный импорт прет на нашу территорию, Российская Федерация недополучает миллиарды в бюджет», – сказал он.
Путин сообщил, что поручил выборочно проверять документы у водителей фур на границе России и Казахстана. По его словам, к концу года пробка рассосется.
На границе Казахстана и России с сентября скапливаются грузовые автомобили. Для борьбы с «серым импортом» российская таможенная служба начала тщательнее осматривать большегрузы и изучать декларации.