Путин: группировка «Восток» проломила оборону ВСУ в Запорожской области

Ведомости

Группировка российских войск «Восток» проломила оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек.

По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ ударными темпами пробиваются по северу Запорожской области. Российская армия подошла к Гуляйполю и пойдет дальше.

Путин добавил, что обход укрепрайона ВСУ российскими военными может привести к обвалу фронта на данном участке.

27 ноября подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщало Минобороны РФ. Военные нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области.

