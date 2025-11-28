Газета
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

Дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первое сообщение о сбитом БПЛА Собянин опубликовал в 04:25 мск, второе – в 04:40 мск. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранним утром 28 ноября Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково». Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 05:46 мск.

