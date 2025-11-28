За ночь силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА – 46 – пришлось на Ростовскую область. Еще 30 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 29 – в Крыму и 12 – над Черным морем. Шесть воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, пять – в Волгоградской. По два БПЛА были нейтрализованы в Воронежской области, Московском регионе и над Азовским морем. По одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали в Курской и Калужской областях.