За ночь силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 46 – пришлось на Ростовскую область. Еще 30 беспилотников были уничтожены в Саратовской области, 29 – в Крыму и 12 – над Черным морем. Шесть воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, пять – в Волгоградской. По два БПЛА были нейтрализованы в Воронежской области, Московском регионе и над Азовским морем. По одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали в Курской и Калужской областях.
Поздним вечером 27 ноября, ночью и утром 28 ноября Росавиация вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и «Внуково», а также в воздушных гаванях Краснодара («Пашковский»), Сочи и Геленджика. На момент публикации материала мера продолжает действовать в трех южных аэропортах страны и в Волгограде.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге. Обошлось без пострадавших. В Шахтах повреждены несколько машин, техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир вывели всех жильцов, они вернулись домой после проверки помещений саперами. В Таганроге осколки БПЛА разбили веранду и стекла в окнах двух частных домов.