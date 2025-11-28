Газета
Главная / Политика /

Трамп пообещал запретить въезд мигрантам из стран третьего мира

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он заявил, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».

Трамп также пообещал добиться «обратной миграции» и заявил, что в США останутся «все, кроме тех, кто ненавидит, крадет, убивает и разрушает все, за что выступает Америка».

Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат были ранены, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу целенаправленным нападением и сообщили, что подозреваемый задержан.

27 ноября Reuters сообщил, что США приостановили рассмотрение всех заявлений на переселение от граждан Афганистана после инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

