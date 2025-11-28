Трамп пообещал запретить въезд мигрантам из стран третьего мира

Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат были ранены, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу целенаправленным нападением и сообщили, что подозреваемый задержан.