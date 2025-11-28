Песков рассказал подробности о встрече Путина с участниками Конгресса ученых
Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Они приедут к главе государства в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это пятый конгресс и огромное мероприятие, международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена с географической точки зрения. Ну и состоится беседа», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил,что Путин скажет вступительное слово, а ученые выскажутся по разным темам. В частности, речь о программе привлечения ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения, о координационном совете по делам молодежи в научной, образовательной сферах и других вопросах.
26 ноября V Конгресс молодых ученых открылся в Научно-технологическом университете «Сириус». В программе мероприятия – свыше 200 различных событий: деловые сессии, дискуссии, культурные и спортивные мероприятия, а также инновационные форматы, такие как научные дебаты, открытые лекции ведущих ученых и диалоги молодых исследователей с представителями власти и бизнеса.