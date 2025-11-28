Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал подробности о встрече Путина с участниками Конгресса ученых

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Они приедут к главе государства в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это пятый конгресс и огромное мероприятие, международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена с географической точки зрения. Ну и состоится беседа», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил,что Путин скажет вступительное слово, а ученые выскажутся по разным темам. В частности, речь о программе привлечения ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения, о координационном совете по делам молодежи в научной, образовательной сферах и других вопросах.

26 ноября V Конгресс молодых ученых открылся в Научно-технологическом университете «Сириус». В программе мероприятия – свыше 200 различных событий: деловые сессии, дискуссии, культурные и спортивные мероприятия, а также инновационные форматы, такие как научные дебаты, открытые лекции ведущих ученых и диалоги молодых исследователей с представителями власти и бизнеса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь