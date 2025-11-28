Газета
Глава минобороны Румынии ушел в отставку после скандала с дипломом

Министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку на фоне разногласий вокруг сведений о его высшем образовании. Заявление министра приводит телеканал Digi24.

«Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной», – заявил Моштяну.

Скандал разгорелся после того, как в официальном резюме министpa было указано о его окончании одного университета, но в самом вузе заявили, что он никогда не был их студентом. Позже Моштяну опубликовал фотографию диплома другого учебного заведения и назвал предыдущую информацию ошибкой. Но и эти данные вызвали вопросы, так как второй вуз сообщил, что министр сдал у них финальные экзамены только осенью 2015 г.

