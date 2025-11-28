Путин: наука, искусство и спорт должны быть вне политики
Наука, искусство и спорт должны быть вне политики, они должны объединять людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
«Что мы знаем с вами? Знаем, что, несмотря на все усилия государств по этим направлениям, всё все равно становится достоянием всего человечества. Начиная с пороха, который был изобретен когда-то в Китае, и как бы там ни закрывали тогдашние власти, всё равно все стали обладать порохом», – сказал Путин.
По его словам, аналогичная ситуация сложилась и с самым разрушительным оружием – ядерным и ракетным. Президент отметил, что создатели ядерного оружия фактически делились информацией, чтобы обеспечить баланс в мире и снизить риск его применения, создав условия для более стабильного развития государств.
Путин подчеркнул, что цель запуска такого проекта, как Конгресс молодых ученых, – в свободном обмене мнениями и развитии профессиональных связей исследователей.
Встреча президента с участниками конгресса проходит в Екатерининском зале Кремля. В мероприятии также принимают участие помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.