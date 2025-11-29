Зеленский призвал Европу принять решение по замороженным активам РФ
Европейские страны должны принять решение по вопросу использования замороженных в ЕС активов России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политик также призвать продолжить обсуждение с партнерами Киева шаги, которые помогут завершить боевые действия.
Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро.
Решение может быть принято на внеочередном саммите 18 декабря. ЕК отмечала, что стремится учесть все озвученные странами ЕС опасения, в том числе позицию Бельгии, предупредившей о возможных рисках для европейских рынков и долговой нагрузки.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. По его словам, такое решение было бы воровством.