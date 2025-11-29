Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин одобрил подписание соглашения об отношениях с Буркина-Фасо

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял предложение российского МИДа о подписании соглашения об основах отношений с Буркина-Фасо. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Путин распорядился принять предложение МИД России, «согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами», говорится в документе. Он также поручил внешнеполитическому ведомству по достижении договоренности с Буркина-Фасо подписать соглашение от имени Москвы, разрешив вносить в его проект изменения, «не имеющие принципиального характера».

В мае Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре. Глава республики находился в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер тогда говорил, что за последние два года стороны достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. В конце 2023 г. после более чем 30-летнего перерыва возобновило свою работу посольство России в Уагадугу.

До этого лидер африканской страны принял участие в саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге в 2023 г. Тогда Траоре посетил Россию впервые.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь