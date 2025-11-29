Путин одобрил подписание соглашения об отношениях с Буркина-Фасо

В мае Путин провел в Кремле встречу с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре. Глава республики находился в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер тогда говорил, что за последние два года стороны достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. В конце 2023 г. после более чем 30-летнего перерыва возобновило свою работу посольство России в Уагадугу.