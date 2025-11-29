Венесуэла обвинила США в угрозе применения силы после заявления Трампа

В документе подчеркивается, что воздушное пространство Венесуэлы защищено нормами ИКАО и Чикагской конвенцией 1944 г. Власти страны «решительно отвергли» заявление президента США Дональда Трампа, который объявил в Truth Social о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее.