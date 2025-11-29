Венесуэла обвинила США в угрозе применения силы после заявления Трампа
Правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство и обратилось в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона. Об этом говорится в официальном коммюнике, опубликованном Каракасом, пишет «РИА Новости».
В документе подчеркивается, что воздушное пространство Венесуэлы защищено нормами ИКАО и Чикагской конвенцией 1944 г. Власти страны «решительно отвергли» заявление президента США Дональда Трампа, который объявил в Truth Social о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее.
Каракас назвал слова американского лидера попыткой «экстерриториального применения нелегитимной юрисдикции США», а также угрозой суверенитету и территориальной целостности страны. В правительстве подчеркнули, что подобные заявления представляют собой «явную угрозу применения силы», что запрещено п. 4 ст. 2 Устава ООН.
Венесуэла призвала мировое сообщество, ООН и другие международные структуры осудить «аморальный акт агрессии». В коммюнике говорится, что страна «даст достойный и законный ответ, опираясь на международное право и антиимпериалистический дух народа».
Ранее Трамп заявил о намерении закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. 23 ноября Reuters сообщило, что США готовят новую фазу операций против Каракаса и рассматривают варианты усиления давления на президента Николаса Мадуро.