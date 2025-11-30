Массовое ДТП с 45 автомобилями произошло в Индиане из-за снегопада

Камеры департамента транспорта Индианы зафиксировали многочисленные автомобили, разбросанные по всей проезжей части, включая обочину. По словам офицера полиции Мэтта Эймса, серьезных травм в результате инцидента не зарегистрировано. Полиция призвала жителей оставаться дома и соблюдать осторожность при вождении в снежную погоду.