Массовое ДТП с 45 автомобилями произошло в Индиане из-за снегопада
Около 45 транспортных средств стали участниками массового ДТП на межштатной автомагистрали в Индиане во время сильного снегопада. Инцидент произошел в 10 милях от города Терре-Хот, сообщает NBC.
Камеры департамента транспорта Индианы зафиксировали многочисленные автомобили, разбросанные по всей проезжей части, включая обочину. По словам офицера полиции Мэтта Эймса, серьезных травм в результате инцидента не зарегистрировано. Полиция призвала жителей оставаться дома и соблюдать осторожность при вождении в снежную погоду.
Проезжая часть в западном направлении была полностью перекрыта и, по прогнозам, останется закрытой в течение примерно шести часов. В округе Вайго действует зимнее погодное предупреждение.