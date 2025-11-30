Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Авиакомпании экстренно обновляют ПО Airbus A320 из-за уязвимости к Солнцу

Ведомости

Авиакомпании по всему миру экстренно обновляют программное обеспечение самолетов Airbus SE A320 после обнаружения критического сбоя. Перевозчики, включая American Airlines, IndiGo и EasyJet, оперативно вернули предыдущую версию ПО для большей части своего флота, что позволило сохранить выполнение рейсов, пишет Bloomberg.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что пассажирам не следует ожидать серьезных сбоев, все американские авиакомпании завершат необходимые работы до полуночи 30 ноября. Сбой затрагивает более 6000 самолетов и может нарушать данные системы управления полетом. Около 1000 старых лайнеров потребуют аппаратного обновления с выводом из эксплуатации.

Инцидент произошел после случая с самолетом JetBlue, испытавшим воздействие солнечного излучения, что привело к самопроизвольному снижению.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте