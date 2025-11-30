Авиакомпании экстренно обновляют ПО Airbus A320 из-за уязвимости к Солнцу

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что пассажирам не следует ожидать серьезных сбоев, все американские авиакомпании завершат необходимые работы до полуночи 30 ноября. Сбой затрагивает более 6000 самолетов и может нарушать данные системы управления полетом. Около 1000 старых лайнеров потребуют аппаратного обновления с выводом из эксплуатации.