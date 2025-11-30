Авиакомпании экстренно обновляют ПО Airbus A320 из-за уязвимости к Солнцу
Авиакомпании по всему миру экстренно обновляют программное обеспечение самолетов Airbus SE A320 после обнаружения критического сбоя. Перевозчики, включая American Airlines, IndiGo и EasyJet, оперативно вернули предыдущую версию ПО для большей части своего флота, что позволило сохранить выполнение рейсов, пишет Bloomberg.
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что пассажирам не следует ожидать серьезных сбоев, все американские авиакомпании завершат необходимые работы до полуночи 30 ноября. Сбой затрагивает более 6000 самолетов и может нарушать данные системы управления полетом. Около 1000 старых лайнеров потребуют аппаратного обновления с выводом из эксплуатации.
Инцидент произошел после случая с самолетом JetBlue, испытавшим воздействие солнечного излучения, что привело к самопроизвольному снижению.