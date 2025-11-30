Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Четыре человека погибли при стрельбе на семейном празднике в Калифорнии

Ведомости

Не менее четырех человек погибли и десять получили ранения в результате стрельбы во время семейного торжества в калифорнийском городе Стоктон. Подозреваемый скрылся с места преступления, сообщает CBS.

Представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент сообщила, что инцидент произошел в банкетном зале. Возраст пострадавших варьируется от несовершеннолетних до взрослых.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли утверждает, что стрельба произошла на детском дне рождения, хотя официальные лица подтверждают лишь факт семейного праздника. На данный момент не произведено арестов, и детали о подозреваемом или возможном мотиве преступления не раскрываются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её