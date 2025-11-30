Четыре человека погибли при стрельбе на семейном празднике в Калифорнии
Не менее четырех человек погибли и десять получили ранения в результате стрельбы во время семейного торжества в калифорнийском городе Стоктон. Подозреваемый скрылся с места преступления, сообщает CBS.
Представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент сообщила, что инцидент произошел в банкетном зале. Возраст пострадавших варьируется от несовершеннолетних до взрослых.
Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли утверждает, что стрельба произошла на детском дне рождения, хотя официальные лица подтверждают лишь факт семейного праздника. На данный момент не произведено арестов, и детали о подозреваемом или возможном мотиве преступления не раскрываются.