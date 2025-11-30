Альбанезе стал первым премьером Австралии, женившимся на посту
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заключил брак со своей спутницей Джоди Хейдон, став первым в истории страны лидером, вступившим в брак во время пребывания в должности. Церемония состоялась в субботу в официальной резиденции премьер-министра в Канберре в присутствии близких родственников и друзей, пишет Bloomberg.
«Мы невероятно счастливы разделить эту любовь и обязательство провести вместе будущую жизнь перед нашей семьей и самыми близкими друзьями», – говорится в заявлении Альбанезе. После церемонии молодожены прошли под песню Стиви Уандера Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours).
Свадьба состоялась через семь месяцев после победы Альбанезе на выборах. Следующую неделю пара проведет в свадебном путешествии по территории Австралии.