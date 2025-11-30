Газета
Силы ПВО ликвидировали 10 дронов над тремя регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 30 ноября перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

БПЛА самолетного типа были ликвидированы в период с 8:00 мск до 12:00. Пять дронов сбили над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА – в небе над Крымом. Еще один аппарат ликвидировали над территорией Татарстана.

В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что в результате атаки беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены частный и многоквартирный дома. Беспилотники также атаковали Анапу. В городе из-за падения обломков дронов повреждения получил частный дом.

По данным Минобороны, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, семь – над Кубанью, еще шесть – над Черным морем. Также дроны ликвидировали над Белгородской и Курской областями.

