Силы ПВО ликвидировали 10 дронов над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 30 ноября перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа были ликвидированы в период с 8:00 мск до 12:00. Пять дронов сбили над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА – в небе над Крымом. Еще один аппарат ликвидировали над территорией Татарстана.
В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что в результате атаки беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены частный и многоквартирный дома. Беспилотники также атаковали Анапу. В городе из-за падения обломков дронов повреждения получил частный дом.
По данным Минобороны, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, семь – над Кубанью, еще шесть – над Черным морем. Также дроны ликвидировали над Белгородской и Курской областями.