Литва ответила на запрос Минска о пожаре на Игналинской АЭС
МЧС Белоруссии сообщило, что получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции. Несколько дней назад в здании АЭС, которая граничит с белорусской территорией, произошел пожар.
По информации литовской стороны, которую приводит Telegram-канал МЧС, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар потушили, выброса радиоактивных материалов не было.
Отмечается, что событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ.
Здание на территории АЭС, расположенной в 4 км от границы с Белоруссией, загорелось 25 ноября. Белорусское ведомство 28 ноября сообщило о готовности помочь литовским коллегам в ликвидации последствий инцидента. Там отметили, что из-за пожара специалисты МЧС осуществляют постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области.
В настоящее время Игналинская АЭС не функционирует. Завершение работ по закрытию станции запланировано на 2038 г.