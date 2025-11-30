Газета
Адмирала Ушакова признали пособником «российского империализма» на Украине

Институт национальной памяти Украины отнес российского адмирала Федора Ушакова к лицам, осуществляющим политику «российского империализма». Это следует из материалов учреждения.

Решение означает, что объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем Ушакова, должны быть «декоммунизированы» и удалены из публичного пространства на Украине.

Ушаков – русский флотоводец, адмирал. Командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. 

Украинские власти переименовывают населенные пункты и улицы в городах, имеющие топонимы «российского наследия», с 2014 г. Этот процесс ускорился после начала российской спецоперации в 2022 г.

Как отмечали в лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» российского РАНХиГС, что в столице страны Киеве переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым города.

