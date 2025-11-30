Один человек пострадал при нападении с ножом на лагерь сторонников Вучича
При нападении с ножом на лагерь сторонников президента Сербии Александра Вучича в Белграде ранен один человек. Об этом сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Нападение произошло в палаточном лагере «Чациленд» в столице. Ранение получил 38-летний мужчина, рана оказалась неглубокой.
Подозреваемый 1998 г. р. задержан сотрудниками МВД Сербии, включая подразделения быстрого реагирования, которые обеспечивали охрану массового собрания перед зданием скупщины (парламента).
На инцидент отреагировал Вучич. По его словам, задержанный за нападение на обитателя лагеря является «убежденным противником» властей страны.
Протесты в Сербии продолжаются больше года. Они начались после трагедии в сербском Нови-Саде, когда 1 ноября 2024 г. навес открытого после масштабной реконструкции здания железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Погибли 16 человек.