Один человек пострадал при нападении с ножом на лагерь сторонников Вучича

Протесты в Сербии продолжаются больше года. Они начались после трагедии в сербском Нови-Саде, когда 1 ноября 2024 г. навес открытого после масштабной реконструкции здания железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Погибли 16 человек.