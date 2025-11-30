Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Индия во время визита Путина намерена обсудить покупку истребителей

Ведомости

Индия во время визита в страну президента России Владимира Путина планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. 

Между странами действуют соглашение об особом и привилегированном стратегическом партнерстве, поэтому Москва и Нью-Дели намерены провести переговоры о новой сделке, сообщили собеседники агентства. Речь идет о покупке истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500. По словам источников, индийские военные сейчас испытывают нехватку самолетов и обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства.

По данным Bloomberg, возможное соглашение с РФ может осложнить для Индии любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок этой страной оружия у Москвы. Отмечается, что Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, несмотря на значительное сокращение закупок российского оружия в течение последних нескольких лет. Министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх заявил на этой неделе, что страна не намерена прерывать оборонное сотрудничество с Россией в ближайшее время и продолжит закупки оборудования как у РФ, так и у США.

Госвизит Путина в Индию запланирован на 4–5 декабря. Поездка главы государства состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её