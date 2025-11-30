Bloomberg: Индия во время визита Путина намерена обсудить покупку истребителей

По данным Bloomberg, возможное соглашение с РФ может осложнить для Индии любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок этой страной оружия у Москвы. Отмечается, что Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, несмотря на значительное сокращение закупок российского оружия в течение последних нескольких лет. Министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх заявил на этой неделе, что страна не намерена прерывать оборонное сотрудничество с Россией в ближайшее время и продолжит закупки оборудования как у РФ, так и у США.