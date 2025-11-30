Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СМИ: Уиткофф отправится в Москву 1 декабря

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится в Москву завтра, 1 декабря. Об этом со ссылкой на Уиткоффа сообщила украинская телерадиокомпания «Суспільне».

В российской столице он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры могут состояться 2 декабря.

Украинская телерадиокомпания изначально сообщила, что американо-украинские переговоры завершились спустя два часа. Позже она опубликовала опровержение, уточнив, что встреча продолжится после перерыва.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с Путиным в Москве. Точную дату в Кремле не называли.

30 ноября в Майами проходят переговоры Вашингтона и Киева, в которых со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер. С украинской стороны – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, сотрудники МИДа и разведки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь