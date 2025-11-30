СМИ: Уиткофф отправится в Москву 1 декабря

30 ноября в Майами проходят переговоры Вашингтона и Киева, в которых со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер. С украинской стороны – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, сотрудники МИДа и разведки.