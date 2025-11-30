СМИ: Уиткофф отправится в Москву 1 декабря
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится в Москву завтра, 1 декабря. Об этом со ссылкой на Уиткоффа сообщила украинская телерадиокомпания «Суспільне».
В российской столице он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры могут состояться 2 декабря.
Украинская телерадиокомпания изначально сообщила, что американо-украинские переговоры завершились спустя два часа. Позже она опубликовала опровержение, уточнив, что встреча продолжится после перерыва.
28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с Путиным в Москве. Точную дату в Кремле не называли.
30 ноября в Майами проходят переговоры Вашингтона и Киева, в которых со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер. С украинской стороны – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, сотрудники МИДа и разведки.