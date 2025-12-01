Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

По четыре беспилотника были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. По три БПЛА российские военные сбили над Азовским морем и в Ленинградской области. Два беспилотника были нейтрализованы в Воронежской области и по одному – в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.