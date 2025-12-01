Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:30 мск 30 ноября до 7:00 1 декабря, сообщает Минобороны РФ.
По четыре беспилотника были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. По три БПЛА российские военные сбили над Азовским морем и в Ленинградской области. Два беспилотника были нейтрализованы в Воронежской области и по одному – в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
Ночью 1 декабря Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса. Мера уже отменена в Тамбове и Краснодаре.