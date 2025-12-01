Путин ввел безвизовый режим с Китаем

Согласно указу, граждане Китая смогут въезжать в Россию на срок до 30 дней с гостевым, деловым или туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, спортивных и иных мероприятиях. Безвизовый порядок распространяется и на транзитный проезд через территорию РФ. Основанием для въезда является обычный паспорт гражданина КНР.