Путин ввел безвизовый режим с Китаем

Путин ввел безвизовый режим с КитаемГраждане КНР смогут приезжать в РФ без виз до 14 сентября 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Китайской Народной Республики. Документ устанавливает безвизовый режим между странами до 14 сентября 2026 г.
Согласно указу, граждане Китая смогут въезжать в Россию на срок до 30 дней с гостевым, деловым или туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, спортивных и иных мероприятиях. Безвизовый порядок распространяется и на транзитный проезд через территорию РФ. Основанием для въезда является обычный паспорт гражданина КНР.
Указ не распространяется на китайских граждан, въезжающих в Россию для трудовой или журналистской деятельности, получения образования, постоянного проживания, а также на водителей международных автомобильных перевозок и членов их экипажей. Документ вступает в силу со дня его подписания – 1 декабря 2025 г.
С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 августа. Пробный режим будет действовать год.