Axios: переговоры США и Украины были сосредоточены на территориальном вопросе

Axios пишет, что президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить территориальный вопрос напрямую с президентом США Дональдом Трампом. Но американский лидер заявил, что снова встретится с Зеленским вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, когда соглашение будет близко к подписанию.