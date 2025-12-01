Axios: переговоры США и Украины были сосредоточены на территориальном вопросе
Переговоры между США и Украиной, прошедшие 30 ноября, были сосредоточены на территориальном вопросе, сообщил Axios со ссылкой на двоих украинских чиновников.
Вашингтон выступает за то, чтобы Киев отступился от вошедших в состав России территорий. Портал пишет, что для Украины это будет болезненной и политически «взрывоопасной» уступкой.
По итогам переговоры, согласно источникам, были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.
Axios пишет, что президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить территориальный вопрос напрямую с президентом США Дональдом Трампом. Но американский лидер заявил, что снова встретится с Зеленским вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, когда соглашение будет близко к подписанию.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. От США в них участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИДа и разведки.