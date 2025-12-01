Глава ФСИН доложил Путину о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о работе ведомства, включая меры по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. Встреча состоялась в Кремле.
По словам Гостева, численность заключенных в России снизилась, что объясняется рядом факторов, включая гуманизацию уголовной политики. Положительные результаты приносит институт исправительных центров. Глава ФСИН подчеркнул, что в стране создано 400 исправительных центров, рассчитанных на 50 000 человек. Фактически там содержится немногим более 30 000 осужденных.
«Осужденные имеют право выходить за пределы [исправительных центров], самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают, что способствует возмещению ущерба, причиненного совершенными ими же преступлениями», – рассказал Гостев.
Принимаются также дополнительные меры по активизации трудоустройства осужденных: в настоящее время трудоустроено 91,5–91,6 % человек. В прошлом году общий объем оказанных осужденными услуг и выпущенной ими продукции составил более 47 млрд руб. В основном, речь о легкой промышленности.
По словам Гостева, есть определенные результаты и в реализации Федеральной целевой программы, но остаются сложности: подрядчики часто не выполняют свои задачи. Объем инвестиций в год составляет около 2,2 млрд руб.
«Это мало, конечно же, для такой огромной махины, как у нас. Но тем не менее за три года 16 объектов мы ввели в строй», – рассказал Гостев, добавив, что в 2025 г. планируется досрочное введение в эксплуатацию СИЗО на 1000 мест в Казани.