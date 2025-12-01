Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с жертвами и масштабными разрушениями от наводнений и оползней, сообщил Кремль.
Он передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
The New York Times пишет, что, по последним данным, на Шри-Ланке погибли 355 человек, 366 числятся пропавшими без вести. Жертвы вызваны циклоном «Дитвах».
К масштабным затоплениям привели сильные дожди в сезон муссонов, совпавшие с прохождением тропического шторма. В течение недели от стихии страдают Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Шри-Ланка.