Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Литовский дрон незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии и упал в черте города Гродно, говорится в заявлении. Анализ обломков показал, что маршрут предполагал пролет над территорией республики в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.