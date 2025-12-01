Газета
Главная / Политика /

Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Минск заявил протест из-за упавшего в Гродно беспилотника
Ведомости

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас, которому заявили протест в связи с нарушением государственной границы республики беспилотником. Соответствующее заявление опубликовано на сайте белорусского МИДа.

Литовский дрон незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии и упал в черте города Гродно, говорится в заявлении. Анализ обломков показал, что маршрут предполагал пролет над территорией республики в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.

«Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польши», – говорится в заявлении.

Белорусская сторона потребовала от литовской провести расследование и предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента. Литве, по словам МИД Белоруссии, необходимо принять меры, чтобы не допускать таких инцидентов в будущем.

Заявление оканчивается напоминаем, что Белоруссия оставляет за собой право предпринимать меры для защиты своего суверенитета и безопасности исходя из складывающейся обстановки.

