WSJ: Судан может предоставить России военную базу с «видом на Красное море»
Правительство Судана предложило разместить на своей территории военно-морскую базу России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.
Документ по этому вопросу уже был направлен официальным лицам в Москве, он состоит из 25 страниц, по данным издания. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей. Это может произойти в Порт-Судане или на другой территории на Красном море.
Как пишет WSJ, база занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». Кроме того, Россия может получить доступ к горнодобывающим концессиям в Судане.
Издание также отметило, что в случае заключения сделки, такая военная база станет «стратегическим преимуществом для Москвы» и «тревожным событием для США». Вашингтон, по данным газеты, стремится избежать контроля России и Китая над африканскими портами.