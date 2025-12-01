WSJ: Судан может предоставить России военную базу с «видом на Красное море»

Документ по этому вопросу уже был направлен официальным лицам в Москве, он состоит из 25 страниц, по данным издания. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей. Это может произойти в Порт-Судане или на другой территории на Красном море.