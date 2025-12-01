Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Судан может предоставить России военную базу с «видом на Красное море»

Ведомости

Правительство Судана предложило разместить на своей территории военно-морскую базу России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.

Документ по этому вопросу уже был направлен официальным лицам в Москве, он состоит из 25 страниц, по данным издания. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей. Это может произойти в Порт-Судане или на другой территории на Красном море.

Как пишет WSJ, база занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». Кроме того, Россия может получить доступ к горнодобывающим концессиям в Судане.

Издание также отметило, что в случае заключения сделки, такая военная база станет «стратегическим преимуществом для Москвы» и «тревожным событием для США». Вашингтон, по данным газеты, стремится избежать контроля России и Китая над африканскими портами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь