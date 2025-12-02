Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Таиланд попросил у Индии поддержки в вопросе вступления в БРИКС

Ведомости

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу попросил Индию поддержать стремление его страны вступить в БРИКС во время председательства Нью-Дели в объединении в 2026 г. Свою просьбу он озвучил на встрече с главой индийского МИДа Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте таиландского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы внешней политики «в контексте текущих геополитических вызовов». В частности, Таиланд подтвердил готовность сотрудничать с Индией в «различных многосторонних форматах для укрепления региональной интеграции».

БРИКС – объединение стран с высоким потенциалом экономического роста. Название образовано от заглавных букв первых государств-участников: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. В настоящее время в БРИКС также входят Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия и Эфиопия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте