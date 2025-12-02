Таиланд попросил у Индии поддержки в вопросе вступления в БРИКС

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу попросил Индию поддержать стремление его страны вступить в БРИКС во время председательства Нью-Дели в объединении в 2026 г. Свою просьбу он озвучил на встрече с главой индийского МИДа Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте таиландского внешнеполитического ведомства.