Таиланд попросил у Индии поддержки в вопросе вступления в БРИКС
Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу попросил Индию поддержать стремление его страны вступить в БРИКС во время председательства Нью-Дели в объединении в 2026 г. Свою просьбу он озвучил на встрече с главой индийского МИДа Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте таиландского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы внешней политики «в контексте текущих геополитических вызовов». В частности, Таиланд подтвердил готовность сотрудничать с Индией в «различных многосторонних форматах для укрепления региональной интеграции».
БРИКС – объединение стран с высоким потенциалом экономического роста. Название образовано от заглавных букв первых государств-участников: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. В настоящее время в БРИКС также входят Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия и Эфиопия.